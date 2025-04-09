В Киеве во время пожара в многоэтажке погиб мужчина

фото: ГСЧС Киева

Во вторник, 8 апреля, в Дарницком районе столицы произошел пожар в одной из многоэтажек

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Киеве, передает RegioNews.

Отмечается, что сообщение о пожаре на улице Тростянецкой в Дарницком районе Киева поступило спасателям в 17:21.

Возгорание произошло на 4 этаже жилой девятиэтажки. Горел балкон, огонь распространился по комнате.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины и эвакуировали с верхних этажей 20 человек.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Напомним, в Харьковской области в пожаре погибла 3-летняя девочка. Трагедия произошла 7 апреля. Загорелся жилой дом в поселке Песочин Харьковского района.

Ранее в Житомирской области загорелся частный дом. Предварительно пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. К сожалению, погиб мужчина.