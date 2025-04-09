На Житомирщині чоловік впав у 25-метрову криницю: його витягли рятувальники
Подія сталася вночі 8 квітня у селі Скоморохи Житомирського району. Чоловіка впав у криницю
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Чоловік був на дні 25-метрової криниці по пояс у воді. Аби допомогти йому, фахівці ДСНС встановили рятувальну триногу та один із них спустився вниз на тросі з лебідкою. Там рятувальник надів на постраждалого евакуаційну косинку, за допомогою якої його і витягнули на поверхню.
Чоловік просидів у воді близько 40 хвилин, але травм та ушкоджень не зазнав. Від подальшої госпіталізації він відмовився.
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