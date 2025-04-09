фото: ДСНС

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Чоловік був на дні 25-метрової криниці по пояс у воді. Аби допомогти йому, фахівці ДСНС встановили рятувальну триногу та один із них спустився вниз на тросі з лебідкою. Там рятувальник надів на постраждалого евакуаційну косинку, за допомогою якої його і витягнули на поверхню.

Чоловік просидів у воді близько 40 хвилин, але травм та ушкоджень не зазнав. Від подальшої госпіталізації він відмовився.

Нагадаємо, на Прикарпатті з колодязя дістали тіло жінки. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.