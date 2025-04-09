У Кривому Розі врятували чаплю, що заплуталася у рибальській сітці
У понеділок, 7 квітня, у Інгулецькому районі Кривого Рогу надзвичайники врятували із пастки перелітного птаха
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
На місцевому ставку поблизу вулиці Каткова на мілководді в очереті знаходилась чапля та потребувала допомоги. Птах заплутався у риболовній сітці.
Рятувальники обережно вивільнили чаплю та випустили у природнє середовище.
Нагадаємо, ввечері 5 квітня у Карпатах заблукали двоє 17-річних юнаків з Києва. Їм на допомогу прийшли рятувальники.
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