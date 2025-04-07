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07 квітня 2025, 23:05

На Харківщині в пожежі загинула 3-річна дівчинка

07 квітня 2025, 23:05
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Фото: ДСНС
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На Харківщині сталась пожежа в будинку. Рятувальники з'ясовують причини займання. На жаль, загинув чоловік та дитина

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Трагедія сталась 7 квітня. Загорівся житловий будинок у селищі Пісочин Харківського району. Коли рятувальники приїхали, вогонь вже охопив домашні речі в будинку. На жаль, на місці пожежі загинули 44-річний чоловік та 3-річна дівчинка.

"До ліквідації пожежі були залучені 2 відділення 7 пожежно-рятувальної частини та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Пісочин. На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу родині загиблим", - розповіли в ДСНС.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині загорівся приватний будинок. Попередньо, пожежа сталась через порушення правил експлуатації пічного опалення. На жаль, загинув чоловік.

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