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02 квітня 2025, 09:47

Березень у Києві: 35 повітряних тривог, троє загиблих, серед них – дитина

02 квітня 2025, 09:47
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фото: ДСНС Києва
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У березні в Києві 35 разів оголошували повітряну тривогу. Через обстріли загинули троє людей, зокрема 5-річна дитина, ще десятеро отримали поранення

Про це повідомив речник КМВА Євген Ієвлєв, передає RegioNews.

За його словами, протягом місяця загалом повітряна тривога тривала 65 годин 11 хвилин. Було зафіксовано 11 обстрілів.

Уламки російських безпілотників впали в Деснянському, Шевченківському, Голосіївському, Подільському, Дніпровському, Святошинському, Оболонському районах міста.

Внаслідок обстрілів пошкоджені вісім будівель та шість автомобілів.

Нагадаємо, у ніч на 2 квітня російська армія запустила по Україні 74 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 41 ворожий дрон, ще 20 — локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Одещина.

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