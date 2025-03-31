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31 березня 2025, 10:48

У Києві затримали російських агентів, які коригували удари по місту

31 березня 2025, 10:48
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фото: СБУ
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Контррозвідка СБУ нейтралізувала ще одну агентурну групу російської воєнної розвідки (ГРУ) у Києві. Затримані троє ворожих поплічників, один із яких – громадянин рф

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Як встановило розслідування, головним завданням зловмисників було коригування повітряних ударів росіян по столиці України. Основними цілями ворога були оборонні заводи і склади з озброєнням та боєприпасами Сил оборони.

За матеріалами справи, агенти діяли порізно, але "замикалися" на одного куратора – співробітника ГРУ, особу якого вже ідентифікувала СБУ.

Встановлено, що затриманий російський шпигун проживав в Україні в "режимі очікування", а після початку повномасштабної війни його "активувала" воєнна розвідка рф.

Для коригування ворожого вогню росіянин облаштував спостережний пункт на даху київської багатоповерхівки. Щоб мати доступ до "оглядового майданчика" будинку, агент використав дружні відносини з представником одного з місцевих ОСББ, який мав ключі від усіх технічних приміщень.

Інші двоє фігурантів – діючий та колишній працівники оборонних компаній України. Один з них збирав інформацію про наслідки прильотів ворожих ракет, кількість працівників на заводах, ремонтних базах тощо. Інший – "втемну" випитував у своїх колишніх колег локації потенційних цілей.

Контррозвідка СБУ задокументувала злочини агентів і затримала їх. Під час обшуків у фігурантів вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з агентурними "звітами".

Також вилучений квадрокоптер, за допомогою якого один із агентів планував з повітря шпигувати за оборонними об’єктами.

Затриманим оголосили підозру. Двоє зловмисників перебувають під вартою без права внесення застави. Щодо третього фігуранта до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, СБУ затримала російського агента, який планував теракт поблизу територіального центру комплектування в Херсоні.

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