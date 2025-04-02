Март в Киеве: 35 воздушных тревог, трое погибших, среди них – ребенок
В марте в Киеве 35 раз объявляли воздушную тревогу. Из-за обстрелов погибли три человека, в том числе 5-летний ребенок, еще десять получили ранения
Об этом сообщил спикер КМВА Евгений Иевлев, передает RegioNews.
По его словам, в течение месяца воздушная тревога длилась 65 часов 11 минут. Было зафиксировано 11 обстрелов.
Обломки российских беспилотников упали в Деснянском, Шевченковском, Голосеевском, Подольском, Днепровском, Святошинском, Оболонском районах города.
В результате обстрелов повреждены восемь зданий и шесть автомобилей.
Напомним, в ночь на 2 апреля российская армия запустила по Украине 74 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 41 вражеский дрон, еще 20 — локационно потеряны.
В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Донетчина и Одесщина.