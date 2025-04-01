Хвилина мовчання в Києві: на білбордах з’являтимуться нагадування

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З 1 квітня в Києві щодня, о 9:00, на цифрових білбордах, сітілайтах та екранах у метро з'являтиметься нагадування про загальнонаціональну хвилину мовчання

Про це повідомили в пресслужбі КМДА, передає RegioNews.

Зазначається, що затверджено єдиний візуальний вигляд інформаційного повідомлення.

Оголошення транслюватимуть на цифрових білбордах уздовж ключових магістралей Києва, сітілайтах на зупинках громадського транспорту. А також у підземних переходах і на станціях метро.

Як наголосили в КМДА, до ініціативи можуть доєднатися всі охочі власники рекламних носіїв у Києві й інших містах України.

Щоденна хвилина мовчання о 9:00 була запроваджена указом Президента Володимира Зеленського у березні 2022 року на початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, в кінці січня столична влада ухвалила рішення оголошувати хвилину мовчання у громадському транспорті. Водночас рух наземного громадського транспорту не зупинятиметься і продовжуватиметься за розкладом.