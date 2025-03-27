На околицях Києва зафіксували 10 російських безпілотників

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На Київщині виявили 10 ворожих БпЛА. Повітряні цілі знищені засобами ППО або локаційно втрачені, не досягли міста

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації, передає RegioNews.

Зазначається, що за минулу добу в столиці повітряна тривога лунала один раз — з 21:03 до 21:29, загалом тривалість склала 25 хвилин.

Загроза на підступах до Києва спостерігалася з 22:07 до 03:31.

Постраждалих та руйнувань у межах Києва немає.

Нагадаємо, увечері 26 березня росіяни атакували Дніпро безпілотниками. Внаслідок атаки поранено трьох цивільних. Пошкоджено понад десяток багатоповерхових будинків, підприємства, авто, а також заклади освіти та культури.

Окрім того, росіяни обстріляли Харків. У результаті масованої атаки ворожих безпілотників постраждали 11 людей, серед поранених 14-річна дівчина.