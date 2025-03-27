Окупанти завдали повторний удар по Конотопу: на місці працювали рятувальники

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У ніч проти 27 березня російські загарбники атакували Конотоп безпілотниками, цілили по цивільній інфраструктурі

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає RegioNews.

За його словами, повторний удар прийшовся БПЛА по місцю де працювали екстрені служби після попередньої атаки.

"Спроба вдарити по рятувальникам і швидким", – зазначив міський голова.

Під час першого удару внаслідок атаки була поранена одна людина.

Довідка: Подвійний удар (Double tap strike) вважається воєнним злочином. Він націлений на медиків, поліцейських і рятувальників, що прибули на місце атаки. Така тактика грубо порушує Женевські конвенції 1949 року, які забороняють нападати на цивільних осіб, поранених або тих, хто більше не може продовжувати боротьбу.

Нагадаємо, ввечері 26 березня російська армія завдала масованого обстрілу ударними безпілотниками по цивільній інфраструктурі та житловому сектору Харкова. У результаті виникли пожежі, є постраждалі.