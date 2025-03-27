04:23  27 березня
На Полтавщині працівника підприємства вбило струмом під час монтажних робіт
03:30  27 березня
Скільки коштуватиме в Україні Великодній кошик 2025
07:23  27 березня
Чоловіків, які ухиляються від мобілізації, хочуть обмежити у правах
UA | RU
UA | RU
27 березня 2025, 07:16

Окупанти завдали повторний удар по Конотопу: на місці працювали рятувальники

27 березня 2025, 07:16
Читайте также на русском языке
фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У ніч проти 27 березня російські загарбники атакували Конотоп безпілотниками, цілили по цивільній інфраструктурі

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає RegioNews.

За його словами, повторний удар прийшовся БПЛА по місцю де працювали екстрені служби після попередньої атаки.

"Спроба вдарити по рятувальникам і швидким", – зазначив міський голова.

Під час першого удару внаслідок атаки була поранена одна людина.

Довідка: Подвійний удар (Double tap strike) вважається воєнним злочином. Він націлений на медиків, поліцейських і рятувальників, що прибули на місце атаки. Така тактика грубо порушує Женевські конвенції 1949 року, які забороняють нападати на цивільних осіб, поранених або тих, хто більше не може продовжувати боротьбу.

Нагадаємо, ввечері 26 березня російська армія завдала масованого обстрілу ударними безпілотниками по цивільній інфраструктурі та житловому сектору Харкова. У результаті виникли пожежі, є постраждалі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна рятувальники Полтавська область Конотоп атака безпілотники повторний удар
Росіяни вдарили по Херсону з артилерії: постраждали цивільні
27 березня 2025, 03:40
На Сумщині прикордонники знищили російську "Герань-2"
27 березня 2025, 03:14
Атака російських БпЛА на Золочів: постраждали 8 людей, серед них — 4-річна дитина
27 березня 2025, 02:20
Всі новини »
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
"Укрзалізниця" відновила онлайн-продажі квитків після масштабної кібератаки
27 березня 2025, 08:08
У Вінницькій області член ВЛК обіцяв за хабар визнати військовозобов’язаного обмежено придатним
27 березня 2025, 07:55
Ворожа атака на Харків: постраждали 11 людей
27 березня 2025, 07:46
Військові моряки приземлили два ударних та один розвідувальний дрони
27 березня 2025, 07:28
Чоловіків, які ухиляються від мобілізації, хочуть обмежити у правах
27 березня 2025, 07:23
На Сумщині знищили 50-кілограмову бойову частину ворожого дрона
27 березня 2025, 06:51
Бійці "Фенікса" показали, як відбили ворожий штурм на Донеччині
27 березня 2025, 06:22
ЗСУ знищили командний пункт російської дивізії на Курщині
27 березня 2025, 05:45
На Львівщині перекрили канал контрабанди деревини
27 березня 2025, 05:17
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Іван Киричевский
Всі блоги »