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27 березня 2025, 08:59

Росіяни завдали 400 ударів по Запорізькій області: одна з громад – без світла і зв'язку

27 березня 2025, 08:59
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фото: Запорізька ОВА
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Упродовж доби окупанти завдали 400 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Степногірську, Приморському, Камʼянському, Лобковому та Новоандріївці.

Окрім того:

  • 253 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
  • 13 обстрілів із РСЗВ накрили Новояковлівку, Кам'янське, Малу Токмачку та Новодарівку.
  • 125 артобстрілів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Через нічні ворожі обстріли без світла та зв'язку залишилася одна з прифронтових громад Запорізької області.

Загалом, за даними ОВА, надійшло 7 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури.

На щасті, мирні жителі не постраждали.

Нагадаємо, ввечері 26 березня російська армія завдала масованого обстрілу ударними безпілотниками по цивільній інфраструктурі та житловому сектору Харкова. Виникли пожежі. Раніше повідомлялося про 9 постраждалих.

Окрім Харкова, росіяни ввечері атакували селище Золочів. Безпілотник влучив у житловий будинок. Є постраждалі.

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