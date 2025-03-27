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27 марта 2025, 09:30

В окрестностях Киева зафиксировали 10 российских беспилотников

27 марта 2025, 09:30
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Киевской области обнаружили 10 враждебных БпЛА. Воздушные цели уничтожены средствами ПВО или локационно потеряны, не достигли города

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, передает RegioNews.

Отмечается, что за минувшие сутки в столице воздушная тревога раздавалась один раз — с 21:03 до 21:29, продолжительность составила 25 минут.

Угроза на подступах к Киеву наблюдалась с 22:07 до 03:31.

Пострадавшие и разрушения в пределах Киева нет.

Напомним, вечером 26 марта россияне атаковали Днепр беспилотниками . В результате атаки ранены трое гражданских . Повреждены более десятка многоэтажных домов, предприятия, авто, а также учебные заведения и культуры.

Кроме того, россияне обстреляли Харьков. В результате массированной атаки вражеских беспилотников пострадали 11 человек среди раненых 14-летняя девушка.

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