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У ОВА повідомили про наслідки ворожих атак увечері 26 березня. У ОВА повідомили про пожежі та постраждалих

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олега Синєгубова, внаслідок ворожого удару по Харкову увечері 26 березня постраждала 12-річна дівчинка. Її госпіталізували до лікарні. Повідомлялося, що в місті пролунало щонайменше 15 вибухів.

Згодом стало відомо, що зафіксували пожежу складських приміщень у Київському районі Харкова. У цьому ж районі 25-річний чоловік отримав поранення.

Зокрема, повідомляли про те, що в селищі Золочів на Харківщині безпілотник влучив у житловий будинок. Внаслідок атаки ворога постраждала 14-річна дівчинка. Її госпіталізували у важкому стані. Також 26-річний чоловік отримав поранення.

"Під час атаки окупантів на селище Золочів поранення отримали 67-річна та 60-річна жінки. Їм надається медична допомога", - повідомив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, в ніч на 26 березня росіяни атакували дронами Кривий Ріг. Пролунало щонайменше 15 вибухів. На щастя, пошкоджені лише будівлі - люди не постраждали.