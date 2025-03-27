Ворожа атака на Харків: постраждали 11 людей
У результаті масованої атаки російських безпілотників на Харків є поранені
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, серед поранених 14-річна дівчина, 25-річний чоловік, 70-річна жінка, 60-річний чоловік та 20-річна дівчина. Їм надана вся необхідна медична допомога.
Гостру реакцією на стрес отримали дві 79-річні жінки, 31-річний та 27-річний чоловіки та 60-річна жінка.
Окрім того, пошкоджені цивільні автомобілі, господарчі споруди.
Профільні служби продовжують усувати наслідки обстрілу міста.
Нагадаємо, ввечері 26 березня російська армія завдала масованого обстрілу ударними безпілотниками по цивільній інфраструктурі та житловому сектору Харкова. Виникли пожежі. Раніше повідомлялося про 9 постраждалих.
Окрім Харкова, росіяни ввечері атакували селище Золочів. Безпілотник влучив у житловий будинок. Є постраждалі.