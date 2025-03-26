Росіяни атакували Дніпро: в місті пожежі
Увечері 26 березня росіяни атакували Дніпро безпілотниками. У соцмережах повідомляли про вибухи та пожежі
Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов, передає RegioNews.
За словами міського голови, задіяні всі служби - рятувальники, комунальники, поліція. Також він закликав людей бути обережними, та нагадав - будь-яку інформацію краще отримувати лише від військової адміністрації.
Згодом Сергій Лисак, голова ОВА, повідомив, що в Дніпрі внаслідок атаки сталось одразу кілька пожеж. За його совами, зайнялись авто, об'єкти інфраструктури. Служби з'ясовують, чи є постраждалі.
Нагадаємо, що також 26 березня росіяни обстріляли Харків. Повідомлялось про щонайменше 15 вибухів у місті. За словами голови ОВА, серед постраждалих 12-річна дівчинка.
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