фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок атаки дронів у Дніпрі поранено трьох цивільних. Пошкоджено понад десяток багатоповерхових будинків, підприємства, авто, а також заклади освіти та культури

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, всі пожежі, які виникли у Дніпрі через атаку БпЛА, рятувальники загасили.

Постраждали троє людей – 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років. Всім допомогу надали на місці.

"У місті понівечені підприємства, освітній і культурний заклади, більше десятка багатоповерхівок. Понад 60 легковиків побиті, ще кілька – знищені. Зачепило й 2 вантажівки. На місцях працюють всі служби", – наголосив Лисак.

Він додав, що Нікопольщину агресор тероризував дронами-камікадзе та артилерією. Бив по райцентру, Покровській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах.

Постраждала 30-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, інфраструктура, АЗС, авто.

Захисники неба знищили в області 6 БпЛА.

Нагадаємо, увечері 26 березня росіяни атакували Дніпро безпілотниками.

Окрім того, росіяни обстріляли Харків. У результаті масованої атаки ворожих безпілотників постраждали 11 людей, серед поранених 14-річна дівчина.