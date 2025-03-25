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25 березня 2025, 14:59

У Києві спіймали злодія, який вкрав статуетки на 200 тис. грн

25 березня 2025, 14:59
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фото: Національна поліція
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У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який намагався винести з приватного будинку антикварні статуетки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік проник до будинку через відчинене вікно на першому поверсі, звідки забрав чотири цінні статуетки загальною вартістю понад 200 тисяч гривень.

У момент, коли фігурант перелазив через паркан, щоб покинути місце злочину, його затримали працівники поліції охорони, які відреагували на спрацювання сигналізації.

Зловмисником виявився 36-річний місцевий мешканець.

Поліцейські затримали злодія та вилучили у нього викрадене майно, рукавиці, ніж та газовий балончик.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру. За скоєне зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, на Рівненщині поліція впіймала злодія, який спочатку хотів допомогти жінці, а тоді обікрав її.

Раніше у Переяславі на Київщині чоловік пограбував 65-річну жінку, погрожуючи їй ножем. Суд ухвалив рішення засудити його до 10 років ув'язнення.

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