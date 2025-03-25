У Києві посадовець РДА переплатив за лампи при облаштуванні укриттів

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Правоохоронці повідомили про підозру начальнику управління освіти Подільського району Києва. Його підозрюють у розтраті 400 тисяч гривень під час закупівлі ламп та ліхтарів для освітлення укриттів у навчальних закладах

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що в грудні 2022 року управлінням освіти та суб’єкт господарювання уклали договір про закупівлю світлодіодних ліхтарів та ламп для укриттів у школах та гімназіях Подільського району міста Києва на загальну суму близько 1 млн гривень.



Згідно з висновком експертів, лампи закуповували за ціною, завищеною майже вдвічі. Відтак збитки бюджету склали понад 400 тисяч гривень.



Посадовцю повідомлено про підозру. Також до суду буде скеровано клопотання про відсторонення його від займаної посади.

Як зауважили в прокуратурі, упродовж 2021-2024 років стосовно посадовця до суду були скеровані чотири кримінальні провадження, розгляд яких триває.

Раніше йому вже оголосили підозру за фактом закупівлі за завищеною ціною подовжувачів.

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