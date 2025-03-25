Незаконна вирубка лісу: на Волині зловмисники завдали державі мільйонних збитків

фото: Волинська обласна прокуратура

Волинські поліцейські викрили організовану злочинну групу, причетну до масштабної незаконної вирубки лісу в Камінь-Каширському районі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Ще кілька місяців тому поліцейські викрили незаконну схему порубки й зберігання лісу у значних розмірах, тоді йшлося про збитки у 800 тисяч гривень.

Однак, зібравши необхідні докази та провівши низку необхідних слідчих дій, правоохоронці встановили, що четверо фігурантів діяли у складі організованої злочинної групи, а сума збитків державі сягає близько 6 мільйонів гривень.

Відтак організатору та трьом спільникам слідчі оголосили про підозри за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 Кримінального Кодексу.

Йдеться про незаконну порубку дерев, зберігання та збут незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки, вчинену організованою злочинною групою.

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