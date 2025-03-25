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25 березня 2025, 13:26

Незаконна вирубка лісу: на Волині зловмисники завдали державі мільйонних збитків

25 березня 2025, 13:26
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фото: Волинська обласна прокуратура
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Волинські поліцейські викрили організовану злочинну групу, причетну до масштабної незаконної вирубки лісу в Камінь-Каширському районі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Ще кілька місяців тому поліцейські викрили незаконну схему порубки й зберігання лісу у значних розмірах, тоді йшлося про збитки у 800 тисяч гривень.

Однак, зібравши необхідні докази та провівши низку необхідних слідчих дій, правоохоронці встановили, що четверо фігурантів діяли у складі організованої злочинної групи, а сума збитків державі сягає близько 6 мільйонів гривень.

Відтак організатору та трьом спільникам слідчі оголосили про підозри за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 Кримінального Кодексу.

Йдеться про незаконну порубку дерев, зберігання та збут незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки, вчинену організованою злочинною групою.

Нагадаємо, на Київщині затримали браконьєра. Чоловік рибалив чотирма сітками та п'ятьма раколовками. За грубе порушення правил рибальства йому загрожує від 340 до 680 гривень штрафу.

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ліс Схеми поліція вирубка Волинська область вирубка дерев
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