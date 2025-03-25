В Киеве поймали вора, укравшего статуэтки на 200 тыс. грн

фото: Национальная полиция

В столице правоохранители задержали мужчину, пытавшегося вынести из частного дома антикварные статуэтки

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Мужчина проник в дом через открытое окно на первом этаже, откуда забрал четыре ценных статуэтки общей стоимостью более 200 тысяч гривен.

В момент, когда фигурант перелезал через забор, чтобы покинуть место преступления, его задержали сотрудники полиции охраны, отреагировавшие на срабатывание сигнализации.

Злоумышленником оказался 36-летний местный житель.

Полицейские задержали вора и изъяли у него похищенное имущество, перчатки, чем газовый баллончик.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении. За совершенное злоумышленнику грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в Ровенской области полиция поймала вора, который сначала хотел помочь женщине, а затем обокрал ее.

Ранее в Переяславе в Киевской области мужчина ограбил 65-летнюю женщину, угрожая ей ножом. Суд принял решение приговорить его к 10 годам заключения.