В Киеве поймали вора, укравшего статуэтки на 200 тыс. грн
В столице правоохранители задержали мужчину, пытавшегося вынести из частного дома антикварные статуэтки
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Мужчина проник в дом через открытое окно на первом этаже, откуда забрал четыре ценных статуэтки общей стоимостью более 200 тысяч гривен.
В момент, когда фигурант перелезал через забор, чтобы покинуть место преступления, его задержали сотрудники полиции охраны, отреагировавшие на срабатывание сигнализации.
Злоумышленником оказался 36-летний местный житель.
Полицейские задержали вора и изъяли у него похищенное имущество, перчатки, чем газовый баллончик.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении. За совершенное злоумышленнику грозит до восьми лет заключения.
Напомним, в Ровенской области полиция поймала вора, который сначала хотел помочь женщине, а затем обокрал ее.
Ранее в Переяславе в Киевской области мужчина ограбил 65-летнюю женщину, угрожая ей ножом. Суд принял решение приговорить его к 10 годам заключения.