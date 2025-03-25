Напав із ножем на двох перехожих: у столиці затримали зловмисника

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У Києві в понеділок, 24 березня, поблизу залізничного вокзалу виник конфлікт між чоловіком та двома перехожими, який закінчився різаниною

Про це інформує RegioNews із посиланням на столичну поліцію.

Інформація про бійку надійшла до поліції близько 22:00.

Попередньо, між двома чоловіками та 36-річним нападником виник словесний конфлікт, під час якого порушник дістав розкладний ніж та декілька разів ударив ним своїх опонентів.

Поліцейські затримали зловмисника поблизу місця вчинення злочину, та вилучили знаряддя злочину - ніж.

Потерпілих з ножовими пораненнями госпіталізували до лікарні.

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження.

Нагадаємо, рецидивіста з Рівненщини заудили до 8 років ув'язнення за нанесення ножового поранення знайомому.

Раніше на Закарпатті судили чоловіка, який в п'яному стані вбив ножем свого однорічного сина. Після скоєного він ховався в лісі, проте правоохоронці його затримали. Суд приговорив його до довічного ув'язнення.