В одному з районів Києва на дівчину звалився рекламний щит

фото: з відкритих джерел

У столиці, на вулиці Героїв Дніпра, 32 б, у Оболонському районі на дівчину впав інформаційний щит

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає RegioNews." target="_blank">RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився напередодні поблизу бювету в дворі житлового будинку.

За словами очевидців, постраждала жива. Дівчині допомогли перехожі, вони і "викликали швиду".

Наразі невідомо, що саме спричинило падіння конструкції

Правоохоронці поки не надали офіційних коментарів щодо інциденту.

Очікується, що відповідні служби проведуть перевірку й з’ясують, чи був щит встановлений відповідно до норм безпеки.

Нагадаємо, Дніпровський райсуд оголосив вирок киянину за жорстоке поводження з безпритульною собакою, що призвело до загибелі тварини. Чоловіка засудили до 7 років та 6 місяців вʼязниці.