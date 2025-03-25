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25 березня 2025, 07:18

У Києві затримали чоловіка у розшуку: перехожі влаштували штовханину з поліцейськими

25 березня 2025, 07:18
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фото: поліція
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У Києві люди перешкоджали поліцейським у затриманні чоловіка, який перебуває у розшуку. Інцидент стався в Оболонському районі міста ввечері 24 березня

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За даними правоохоронців, під час патрулювання інспектори помітили підозрілих громадян та зупинили їх для перевірки. Під час спілкування один із чоловіків почав нецензурно виражатися, агресивно поводитись та спробував втекти, застосувавши до патрульних засіб сльозогінної дії. Інспектори викликали на підмогу колег та затримали порушника.

Перевіривши інформацію про чоловіка згідно з базами даних, встановили, що він перебуває розшуку за ст. 210 (порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу) КУпАП.

Також на місці події перебували інші люди, які намагалися завадити затриманню чоловіка та розпочали штовханину з поліцейськими.

Патрульні спробували обмежити доступ цих осіб до затриманого, відтіснивши їх. Внаслідок чого одна жінка впала на землю. За інформацією поліцейських, вона не постраждала та від госпіталізації відмовилися.

Затриманого доставили до відділення поліції та передали слідчим. Щодо дій чоловіка вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

Зазначається, що водночас перевіряються обставини події та дії патрульних.

Нагадаємо, у Києві двоє чоловіків жорстоко побили військового через борг знайомого. Нападників затримали.

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Київ поліція конфлікт затримання розшук
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