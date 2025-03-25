Напал с ножом на двух прохожих: в столице задержан злоумышленник

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В Киеве в понедельник, 24 марта, у железнодорожного вокзала возник конфликт между мужчиной и двумя прохожими, закончившийся резней

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на столичную полицию.

Информация о драке поступила в полицию около 22:00.

Предварительно между двумя мужчинами и 36-летним нападающим возник словесный конфликт, во время которого нарушитель получил раскладной нож и несколько раз ударил им своих оппонентов.

Полицейские задержали злоумышленника вблизи места совершения преступления и изъяли орудие преступления - нож.

Пострадавших с ножевыми ранениями госпитализировали в больницу.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение.

Напомним, рецидивиста из Ровенской области приговорили к 8 годам заключения за нанесение ножевого ранения знакомому.

Ранее на Закарпатье судили мужчину, который в пьяном виде убил ножом своего годовалого сына. После совершенного он скрывался в лесу, однако правоохранители его задержали. Суд приговорил его к пожизненному заключению.