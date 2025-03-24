Російський дрон влучив у будинок відомого українського актора

фото: з відкритих джерел

У ніч на 23 березня росіяни атакували Київ безпілотниками. Один із безпілотників влучив у багатоповерховий будинок у Дніпровському районі, де мешкає український актор Андрій Ісаєнко

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За словами Ісаєнка, його сім'я не постраждала, однак у будинку є загиблі та поранені.

"Прилетіло в наш будинок. З нами все добре. Але є загиблі і постраждалі. Березняки відкрили банку для допомоги постраждалим. Тож якщо є можливість - долучайтесь!" – написав Ісаєнко.

Нагадаємо, в неділю, 23 березня, окупанти завдали ударів по Києву та області. Загалом за ніч РФ випустила по Україні 147 дронів-камікадзе.

У столиці падіння уламків російських безпілотників зафіксували у п'яти районах, три людини загинули. Серед загиблих – батько та його маленька дочка.