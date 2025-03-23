Нічна атака на Київ: є загиблі, серед них – 5-річна дитина
Внаслідок масованої атаки ворожих безпілотників на Київ загинули троє людей, серед них 5-річна дитина
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.
Зазначається, станом на ранок відомо, що загинуло троє людей, серед них п'ятирічна дитина. Ще десять осіб отримали поранення.
Серед загиблих — батько разом із маленькою дочкою. Наймолодшому постраждалому, який постраждав від російської атаки, виповнилося лише 11 місяців.
Повітряна тривога в столиці тривала 5 годин і 13 хвилин — з 20:39 до 01:52.
Внаслідок атаки ворожих БпЛА та падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксовано в 5 районах міста.
Подільський район:
- падіння збитого БпЛА в промисловій зоні без руйнувань;
- займання на 20-му поверсі житлового будинку, пожежу оперативно ліквідовано.
Дніпровський район:
- пожежа на верхніх поверхах дев’ятиповерхового житлового будинку, яку вдалося загасити;
- пошкодження будівлі закладу громадського харчування, пожежі не було;
- падіння уламків на багатоповерхівку без займання;
- пошкодження квартири на 6-му поверсі 16-поверхового будинку: пошкоджено вікно, підлогу та стелю.
Голосіївський район:
- падіння уламків і займання у нежитловій зоні — пошкоджено чотириповерхову офісно-складську будівлю на площі 2000 квадратних метрів та металевий контейнер.
Деснянський район:
- падіння уламків у лісопарковій зоні, наслідки було ліквідовано.
Шевченківський район:
- падіння уламків у житловому кварталі, внаслідок чого пошкоджено шість автомобілів.
Нагадаємо, в п'ятницю, 21 березня, близько 22:00 російська армія атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок падіння уламків дрона сталася пожежа у Подільському районі міста на третьому поверсі житлової триповерхівки.