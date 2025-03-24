На Сумщині ППО збила 4 ударні БпЛА
Сьогодні вночі протиповітряна оборона Сумщини приземлила чотири російських ударних безпілотників типу "Shahed"
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
"Сьогодні, 24 березня у небі над Сумщиною підрозділами ППО області знищено 4 ворожих БпЛА типу "Шахед", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з початку 2025 року підрозділи ППО знищили в регіоні 777 російських безпілотників, які несли смерть та руйнування.
Нагадаємо, російські війська протягом 23 березня здійснили 88 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 166 вибухів.
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