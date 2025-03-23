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23 березня 2025, 09:14

У поліції показали наслідки ворожої атаки на Київщину

23 березня 2025, 09:14
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фото: Національна поліція
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Сьогодні у неділю, 23 березня, окупанти знову завдали ударів по Київській області. Пошкоджено будинки, двоє людей травмовано

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що станом на 8:15 у Броварському районі зафіксовано пошкодження приватного будинку. Також виникли пожежі у складському приміщенні та горіла трава. Рятувальники ліквідували вогонь.

У Бучанському районі постраждали чотири приватні будинки, два автомобілі та гараж. Травм зазнали двоє людей: 29-річна жінка і 48-річний чоловік. Обоє відмовилися від госпіталізації.

У Білоцерківському районі теж сталося загоряння трав’яного настилу, яке успішно загасили вогнеборці.

За фактами воєнних злочинів відкрито кримінальне провадження відповідно до ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни масовано атакували столицю. Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Київ загинули троє людей, серед них 5-річна дитина.

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