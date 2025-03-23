РФ атакувала Україну 147 дронами: як відпрацювала ППО

ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 23 березня ворог атакував Україну 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що цієї ночі противник застосував більшу кількість саме ударних БпЛА (щонайменше 122 одиниці).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 97 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни.



Ще 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни масовано атакували столицю та область. Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Київ загинули троє людей, серед них 5-річна дитина. На Київщині пошкоджено будинки, двоє людей травмовано.