13:09  23 березня
У Львові в готелі ціла сім'я отруїлася чадним газом
10:36  23 березня
У Києві через ворожу атаку постраждав офіс OBOZ.UA
11:03  23 березня
Смерть 7-річного хлопчика у стоматології: яке покарання світить лікарям
UA | RU
UA | RU
23 березня 2025, 09:33

РФ атакувала Україну 147 дронами: як відпрацювала ППО

23 березня 2025, 09:33
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 23 березня ворог атакував Україну 147-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що цієї ночі противник застосував більшу кількість саме ударних БпЛА (щонайменше 122 одиниці).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 97 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, заході та в центрі країни.

Ще 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина та Донеччина.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни масовано атакували столицю та область. Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Київ загинули троє людей, серед них 5-річна дитина. На Київщині пошкоджено будинки, двоє людей травмовано.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ППО РФ Україна війна атака БПЛА ударні дрони
У поліції показали наслідки ворожої атаки на Київщину
23 березня 2025, 09:14
Нічна атака на Київ: є загиблі, серед них – 5-річна дитина
23 березня 2025, 08:47
Бійці ЗСУ знищили російський зенітний комплекс "Бук-М1" із боєкомплектом вартістю 10 млн доларів
22 березня 2025, 19:13
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Росіяни атакували Куп'янськ ударними БпЛА "Молнія"
23 березня 2025, 14:54
На Волині автомобіль збив 12-річну дівчинку на велосипеді
23 березня 2025, 14:33
ЗСУ звільнили село Надія на Луганщині: деталі операції
23 березня 2025, 14:08
У Києві завершується опалювальний сезон: названо дату
23 березня 2025, 13:42
У Львові в готелі ціла сім'я отруїлася чадним газом
23 березня 2025, 13:09
Зеленський розповів, скільки "шахедів " за тиждень Росія запустила по Україні
23 березня 2025, 12:56
Армія РФ атакувала Дніпровський район Херсона: поранені жінка та чоловік
23 березня 2025, 12:12
ЗСУ показали, як знищили укриття росіян у Торецьку
23 березня 2025, 11:52
Удар по Краматорську: поранено чоловіка, пошкоджено майже три десятки будинків
23 березня 2025, 11:21
Смерть 7-річного хлопчика у стоматології: яке покарання світить лікарям
23 березня 2025, 11:03
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »