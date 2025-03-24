Росіяни вдарили по Запоріжжю: виникла пожежа, поранена жінка
У ніч на 24 березня російські окупанти завдали удару по Запоріжжю. Через ворожий обстріл сталася пожежа, постраждала мирна жителька
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За наявними даними, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки, розташовані поблизу.
"Через ворожу атаку дістала поранень 54-річна жінка. Медики надали їй необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації постраждала відмовилася", – йдеться у повідомленні.
Наразі екстрені служби працюють на місцях "прильотів".
Нагадаємо, у лікарнях досі перебувають шестеро осіб, які постраждали внаслідок нічної атаки на Запоріжжя, що сталася у ніч проти суботи.
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