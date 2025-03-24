Российский дрон попал в дом известного украинского актера

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В ночь на 23 марта россияне атаковали Киев беспилотниками. Один из беспилотников попал в многоэтажное здание в Днепровском районе, где проживает украинский актер Андрей Исаенко

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По словам Исаенко, его семья не пострадала, однако в доме есть погибшие и раненые.

"Прилетело в наш дом. С нами все хорошо. Но есть погибшие и пострадавшие. Березняки открыли банку для помощи пострадавшим. Так что если есть возможность - присоединяйтесь!" – написал Исаенко.

Напомним, в воскресенье, 23 марта, оккупанты нанесли удары по Киеву и области. Всего за ночь РФ выпустила по Украине 147 дронов-камикадзе .

В столице падение обломков российских беспилотников зафиксировали в пяти районах, три человека погибли. Среди погибших – отец и его маленькая дочь.