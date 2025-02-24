У Києві від початку повномасштабної війни загинули понад 200 цивільних
В українській столиці за три роки повномасштабної російсько-української війни загинули 210 цивільних, серед них 11 дітей
Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі, передає RegioNews.
Кличко зазначив, що із 24 лютого 2022 року в столиці повітряна тривога пролунала 1539 разів.
Від початку повномасштабної війни в Києві були пошкоджені 1 тис. 239 житлових будинків, 194 заклади освіти, 41 заклад охорони здоров'я, 17 заклад соціальної сфери.
"Київська служба порятунку" з 24 лютого 2022 року здійснила 220 виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці. На місця ракетних і дронових атак бригади швидкої допомоги здійснили 2 тис. 729 виїздів, надали допомогу 1 тис. 324 постраждалим, зокрема 101 дитині.
Нагадаємо, в Києві відкрили першу частину Меморіалу українським розвідникам.