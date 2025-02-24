В Киеве с начала полномасштабной войны погибли более 200 гражданских

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В украинской столице за три года полномасштабной российско-украинской войны погибли 210 гражданских, в том числе 11 детей

Об этом Киевский мэр Виталий Кличко сообщил в Телеграмме, передает RegioNews.

Кличко отметил, что с 24 февраля 2022 в столице воздушная тревога прозвучала 1539 раз.

С начала полномасштабной войны в Киеве было повреждено 1 тыс. 239 жилых домов, 194 учебных заведения, 41 заведение здравоохранения, 17 заведение социальной сферы.

"Киевская служба спасения" с 24 февраля 2022 года совершила 220 выездов на ликвидацию последствий ракетных обстрелов в столице. На места ракетных и дроновых атак бригады скорой помощи совершили 2 тыс. человек. 729 выездов, оказали пособие 1 тыс. 324 пострадавшим, в том числе 101 ребенку.

Напомним, в Киеве открыли первую часть Мемориала украинским разведчикам.