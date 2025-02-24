фото: kyivcity.gov.ua

У центрі Києва 24 лютого запроваджені тимчасові обмеження дорожнього руху та паркування авто. Це пов'язано із візитом іноземних делегацій

Про це повідомляє КМВА та Управління державної охорони України, передає RegioNews.

Протягом 24 лютого діятимуть обмеження руху та паркування авто у Печерському та Шевченківському районах.

Діятимуть обмеження руху громадського транспорту з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 19:00:

вул. Великою Житомирською: на ділянці від вул. Володимирської до вул. Михайлівської;

вул. Михайлівською: на ділянці від вул. Великої Житомирської до пров. Михайлівського;

вул. Володимирською: на ділянці від вул. Великої Житомирської до Володимирського проїзду;

Володимирським проїздом.

Також з 07:00 до 11:00 по вул. Хрещатик: на ділянці від Європейської площі до вул. Богдана Хмельницького.

Як поінформували в Управлінні держохорони, у понеділок з 07:00 до 11:00 обмежать вхід та вихід до станції метро "Майдан Незалежності".

При цьому сама станція працюватиме, а ескалатор не функціонуватиме. У випадку повітряної тривоги станція без обмежень працюватиме як укриття.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що у понеділок, 24 лютого, до Києва прибудуть лідери 13 країн. Він хоче обговорити з партнерами можливі гарантії безпеки на окремій зустрічі, яка може відбутися в одній зі столиць Європи. У понеділок у Києві відбудеться саміт, в якому й візьмуть участь лідери країн та, зокрема, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Будуть присутні 13 лідерів офлайн, також онлайн буде 24 лідери.