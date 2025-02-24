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У ніч проти 24 лютого російські війська здійснили чергову масовану дронову атаку. У Броварах на Київщині є пошкодження багатоповерхового будинку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на столичні Telegram-канали.

Пошкоджено недобудований багатоповерховий будинок. Уламки влучили в 23 та 11 поверхи, там виникли пожежі.

За даними місцевих ЗМІ, через влучання БпЛА у недобудову постраждав охоронець, йому вже надали допомогу. Влучання було в дві споруди, пожежу вже загасили.

У мережі також з'явилося відео моменту влучання по будинку у Броварах.

Нагадаємо, 22 лютого росіяни також атакували дронами Київщину. Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі на залізничному переїзді загинув чоловік 1962 року народження, співробітник Укрзалізниці.