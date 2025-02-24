У Києві відкрили першу частину Меморіалу українським розвідникам
У столиці відкрили першу частину Меморіалу українським розвідникам до роковин повномасштабного вторгнення
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки, передає RegioNews.
Зазначається, що на першому камені майбутнього Меморіалу написане слово "Вічність".
Воно символізує подвиг людей з різних країн, які з початком повномасштабного російського вторгнення стали на захист Українирозповіли автори ідеї ― архітектор Андрій Лесюк та скульптор Назар Білик
Дві стели в композиції символізують крила і щити. Їхній рельєф відтворює рух і боротьбу, силу та невтомний опір. Між двома стелами — простір тиші, де викарбувані імена людей, які відважно і з честю бились за Україну.
"Цей меморіал — наша шана і вдячність тим героям, які жили та боролись, і повернулися на щиті. Воїни-розвідники пішли у вічність, але вони завжди залишаться у наших серцях, в історії боротьби українського народу і стануть дороговказом для наступних поколінь", — сказав під час відкриття Меморіалу очільник ГУР Кирило Буданов.
З висоти пташиного польоту композиція зі стел та центрального елемента нагадуватиме форму ока: символ вічної пильності, захисту, невидимої присутності.
Меморіал стане простором, який також допоможе розповісти більше про українських героїв.
Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов вважає реалістичним досягнення припинення вогню цього року.