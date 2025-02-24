У Києві відкрили першу частину Меморіалу українським розвідникам

фото: ГУР

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки, передає RegioNews.

Зазначається, що на першому камені майбутнього Меморіалу написане слово "Вічність".

Воно символізує подвиг людей з різних країн, які з початком повномасштабного російського вторгнення стали на захист Українирозповіли автори ідеї ― архітектор Андрій Лесюк та скульптор Назар Білик

Дві стели в композиції символізують крила і щити. Їхній рельєф відтворює рух і боротьбу, силу та невтомний опір. Між двома стелами — простір тиші, де викарбувані імена людей, які відважно і з честю бились за Україну.

"Цей меморіал — наша шана і вдячність тим героям, які жили та боролись, і повернулися на щиті. Воїни-розвідники пішли у вічність, але вони завжди залишаться у наших серцях, в історії боротьби українського народу і стануть дороговказом для наступних поколінь", — сказав під час відкриття Меморіалу очільник ГУР Кирило Буданов.

З висоти пташиного польоту композиція зі стел та центрального елемента нагадуватиме форму ока: символ вічної пильності, захисту, невидимої присутності.

Меморіал стане простором, який також допоможе розповісти більше про українських героїв.

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов вважає реалістичним досягнення припинення вогню цього року.