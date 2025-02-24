Мешканців Київщини попередили про вибухи в передмісті столиці
Сьогодні, 24 лютого, у передмісті Києва може бути гучно – в області працюють сапери. Місцевих мешканців закликають зберігати спокій
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
Сьогодні фахівці ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети у Вишгородському районі. Відлуння вибухів можуть почути мешканці у передмісті столиці.
"Звертаємося до жителів області – зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел!", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 24 лютого у Житомирському районі також буде чутно вибухи. Протягом доби працюватимуть вибухотехніки. Місцевих мешканців закликали зберігати спокій.
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