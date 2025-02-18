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18 лютого 2025, 13:57

Нетверезий водій у столиці намагався дати хабаря поліцейським: чоловіку світить до 4 років тюрьми

18 лютого 2025, 13:57
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фото: Національна поліція
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У Києві нетверезий водій намагався підкупити поліцейських. Порушника зупинили за перевищення швидкості

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва, передає RegioNews.

Так, 20-річний керманич Skoda Octavia рухався між смугами по мосту Патона із швидкістю близько 140 км/год. Його зупинив наряд патрульної поліції.

Порушник перебував у стані алкогольного сп'яніння. Втім, пройти освідування він відмовився. Натомість молодик запропонував поліцейським у якості "відкупу" 1500 тис доларів США.

Як зазначають у поліції, водій раніше за рішенням суду вже був позбавлений права керування транспортними засобами також за водіння в нетверезому стані.


Нагадаємо, на Буковині затримали чоловіка, який намагався за 1000 євро підкупити прикордонників.

Раніше ми повідомляли, що в столиці посадовець та його спільники вимагали хабар з громадської організації.

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