Житель Харківщини сяде за ґрати за домашнє насильство над жінкою

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34-річний житель Салтівського району влаштовував сварки зі співмешканкою, а також бив її

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Харківської області.

Заявниця повідомила, що співмешканець під час сварки спричинив їй тілесні ушкодження. Згодом правоохоронці встановили, що зловмисник неодноразово притягався до відповідальності згідно з ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та відбував покарання у вигляді громадських робіт.

34-річному порушнику інкримінують ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.

Нагадаємо, за побиття співмешканки жителю Одеської області загрожує до 8 років ув’язнення.