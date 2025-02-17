На Буковині затримали чоловіка, який намагався за 1000 євро підкупити прикордонників

фото: ДПСУ

Як передає RegioNews, про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Зазначається, що 35-річний мешканець Дніпропетровської області намагався виїхати до Румунії через пункт пропуску Дяківці. Прикордонникам він пояснив, що їде за кордон з волонтерською метою та для перетину кордону користується системою "Шлях". При цьому чоловік не зміг пояснити куди саме і навіщо він їде.

Зрозумівши, що отримає відмову, чоловік запропонував одному з прикордонників хабар у розмірі 1000 євро.

Прикордонники передали горе-водія поліції. Йому загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, на Закарпатті п’яний прикордонник влаштував стрілянину. На щастя, ніхто не постраждав.