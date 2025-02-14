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14 лютого 2025, 18:52

У столиці посадовець та його спільники вимагали хабар з громадської організації

14 лютого 2025, 18:52
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Фото: прокуратура
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З'ясувалось, що директор державного підприємства замість підписання офіційного договору вимагав з орендаря гроші. Громадська організація повинна була платити ДП приблизно 50 тисяч гривень

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили директора ДП "Київприлад" та двох його спільників. Вони вимагали грошей з орендаря замість того, щоб укласти офіційний договір.

За даними слідства, радник директора ДП запропонував голові громадської організації, що шукала приміщення, не укладати офіційний договір оренди, а щомісячно платити по майже 50 тисяч гривень керівництву, оформивши договір зберігання майна.

Таким чином, кожного місяця громадська організація повинна була платити 6 тисяч гривень згідно договору про зберігання майна, а також 50 тисяч гривень - керівництву держпідприємства.

"Згідно матеріалів слідства, за три місяці фіктивної оренди фігуранти вимагали майже 150 000 грн неправомірної вигоди для себе. Ціну встановили із розрахунку 100 гривень за один квадратний метр", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що раніше НАБУ викрили схему топпосадовця, який розбагатів на незаконних нафтопродуктах. Виявилося, що топпосадовець та його поплічники зробити так, щоб нелегальні нафтопродукти були передані держпідприємству, де вони призначили керівниками підконтрольних осіб.

У результаті вони під приводом "вимушеного продажу" продавали цю сировину за заниженими цінами підконтрольній компанії. Загальна сума збитків становить 817 мільйонів гривень.

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