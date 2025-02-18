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18 лютого 2025, 09:43

Хотіла заробити в інтернеті: мешканка Коломийщини перерахувала шахраям майже 83 тис. грн

18 лютого 2025, 09:43
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ілюстративне фото з відкритих джерел
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Майже 83 тисячі гривень втратила мешканка Коломийщини. Жінка хотіла заробити в інтернеті. За даним фактом працівники поліції розпочали кримінальне провадження

Про це повідомила поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Зазначається, що жінка знайшла оголошення про можливість заробітку онлайн. Написавши автору оголошення, дізналася умови "роботи": потрібно було на відповідному сайті купувати товар за власні кошти. А на спеціально створений шахраями електронний гаманець, витрачені гроші мали повертатись, ще й разом з відсотками. Такі умови жінку влаштували.

У результаті потерпіла переказала на різні банківські рахунки маже 83 тисячі гривень. Коли жінка захотіла вивести гроші, то зрозуміла, що її ошукали.

Роботодавець вимкнув телефон та видалив переписку.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею шахрайство.

Правоохоронці застерігають українців, шахрайство з працевлаштуванням зазвичай розпочинається з пропозиції отримання великої заробітної плати. При цьому не потрібні ні освіта, ні досвід роботи.

Нагадаємо, на Рівненщині "шахрай-іноземець" виманив у жінки понад 800 тис. грн.

Раніше ми повідомляли, що шахраї ошукали жительку Тернопільщини, продавши їй неіснуючі дрова.

шахраї заробіток в інтернеті поліція Схеми Івано-Франківська область
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