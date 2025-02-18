фото: Национальная полиция

В Киеве нетрезвый водитель пытался подкупить полицейских. Нарушителя остановили за превышение скорости

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает RegioNews.

Так, 20-летний вождь Skoda Octavia двигался между полосами по мосту Патона со скоростью около 140 км/ч. Его остановил наряд патрульной полиции.

Нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Впрочем, пройти признание он отказался. Молодой человек предложил полицейским в качестве "откупа" 1500 тыс долларов США.

Как отмечают в полиции, водитель ранее по решению суда уже был лишен права управления транспортными средствами также за вождение в нетрезвом состоянии.

Напомним, на Буковине задержали мужчину , пытавшегося за 1000 евро подкупить пограничников.

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