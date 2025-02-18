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18 лютого 2025, 10:17

Вистава з побиттям військового ТЦК у школі Києва: справа отримала продовження

18 лютого 2025, 10:17
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фото: скриншот
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Організаторка шкільної вистави в київській школі, під час якої діти розіграли сценку з побиттям працівника ТЦК, написала заяву на звільнення

Про це повідомляє директорка школи Ольга Тимошенко, передає RegioNews із посиланням на Громадське.

За її словами, вона спілкувалася із вчителькою, яка організовувала виставу, та учнями щодо цього інциденту. Школярі пояснили, що побиття військового ТЦК символізує "завершення війни та нашу перемогу".

Директорка школи попросила вибачення у всіх, зокрема в тих, "кого це стосується".

Нагадаємо, в школі №309 міста Києва діти влаштували свято до Дня святого Валентина, на якому вони розіграли епізод із побиттям чоловіка у військовій формі із написом "ТЦК" на куртці.

Нагадаємо, у Львівській області двоє мобілізованих чоловіків порізали працівника ТЦК.

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