07:11  14 січня
З України намагались вивезти старовинну ікону та медалі
04:50  14 січня
На Закарпатті зупинили чоловіка, який хотів за хабар вивезти 13-річну дівчинку за кордон
01:00  14 січня
Військові Північної Кореї штурмували українські позиції на Курщині: ССО ліквідували 18 піхотинців
UA | RU
UA | RU
14 січня 2025, 13:21

Ексзаступник голови Харківської облради розробив схему розкрадання коштів "Укренерго" на майже 60 млн грн

14 січня 2025, 13:21
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Колишній заступник голови Харківської обласної ради, який у квітні 2022 року був депутатом облради, а нині переховується за кордоном, підозрюється в організації схеми розкрадання коштів Національної енергетичної компанії "Укренерго" на 58,44 мільйона гривень

Про це повідомляє пресцентр СБУ на НАБУ, передає RegioNews.

До незаконної діяльності депутат залучив двох спільників: засновника та директорку приватної компанії у Києві, яка торгує енергоносіями.

Разом вони створили три фіктивні фірми, через які отримували електроенергію з Об’єднаної енергосистеми України та продавали кінцевим споживачам. Жодна з цих фірм не платила "Укренерго" за отриману електроенергію.

При цьому одержані від споживачів прибутки фігуранти виводили у тінь, під виглядом сплати боргових зобов’язань перед афілійованими компаніями.

Далі ці "кошти, сплачені як борг" переводили на рахунки іншої компанії, яка зареєстрована на Балканах.

Відповідно до висновків комісійної судової економічної експертизи, у результаті цих дій ПрАТ "НЕК "Укренерго" заподіяно збитків на суму 58,44 млн грн.

Правоохоронці провели обшуки у Києві в засновника столичної компанії та повідомили йому про підозру, іншим двом учасникам оборудки про підозру повідомлено заочно.

Зокрема, ексдепутату та директорці підприємства, які переховуються за кордоном, підозра оголошена за такими статтями КК України (відповідно до вчинених злочинів):

  • ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (організація та пособництво у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Дії засновника приватної компанії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Зловмисникам загрожує до 12 років вʼязниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві викрили розкрадання на закупівлі "швидких" на понад 6 мільйонів гривень.

НАБУ СБУ розкрадання облрада Укрэнерго Харківська область
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
На Київщині жінка впала з четвертого поверху будинку на дах аптеки
14 січня 2025, 14:29
На Чернігівщині вже тиждень шукають 7-річного хлопчика, який провалився під лід
14 січня 2025, 14:25
Представники поліції не мають права мобілізувати громадян, – ТЦК
14 січня 2025, 14:12
На Закарпатті затримали групу ухилянтів
14 січня 2025, 13:58
На Вінничині стався спалах африканській чуми свиней
14 січня 2025, 13:22
Росіяни вдарили дроном по дев’ятиповерхівці в Куп’янську: постраждала жінка
14 січня 2025, 12:56
Окупанти вночі обстріляли Антонівку на Херсонщині: поранена жінка
14 січня 2025, 12:31
Агентка РФ готувала подвійний теракт на Одещині: 21-річну жительку Донеччини затримали
14 січня 2025, 12:05
На Сумщині прикордонники знищили чотири російські дрони
14 січня 2025, 11:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Які зміни чекають на українців у 2025 році
Всі публікації »
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »