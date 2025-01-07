У Києві викрили мільйонні розкрадання на закупівлі "швидких"

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Правоохоронці затримали посадовця комунальної організації "Київмедспецтранс" Київської міськдержадміністрації і чотирьох його ймовірних спільників за підозрою у розкраданні понад 6 мільйонів гривень.

Про це повідомляє СБУ на Нацполіція, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, організатор залучив до схеми трьох директорів підконтрольних приватних підприємств та їхнього бухгалтера. Члени організованої групи разом розробили план заволодіння бюджетними грошима.

У повідомленні зазначається, що посадовець Київмедспецтрансу нібито сформував завищену вартість тендерної закупівлі і до участі в конкурсі допустив винятково підконтрольні фірми, які і виграли тендер.

У подальшому підприємці могли постачати запасні частини для карет швидкої медичної допомоги за завищеними цінами, а надприбуток виводити на свої рахунки.

"Проведені судові економічні експертизи встановили необґрунтоване завищення цін на понад 6 млн грн", — повідомили в СБУ.

Під час розслідування також з'ясували, що для уникнення кримінальної відповідальності ймовірного організатора схеми, начальника служби матеріально-технічного забезпечення, перевели на нижчу посаду.

Посадовцю комунальної організації КМДА і чотирьом його можливим спільникам повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА на отриманні фейкової групи інвалідності.