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27 января 2025, 11:43

Расход средств на кладбище: в Киеве будут судить эксдиректора ритуальной службы и его заместителя

27 января 2025, 11:43
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Чиновники заработали деньги на строительстве на столичном кладбище

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили растрату бюджетных средств чиновниками коммунального предприятия КГГА. Эти деньги должны были уходить на строительство колумбарной стены на кладбище. Это стена для захоронения урн.

Строительство такой стены на территории Лесного кладбища началось в 2019 году. Тогда директор ритуальной службы и его заместитель внесли недостоверную информацию в официальные документы. В результате около 900 тысяч гривен бюджетных средств перечислили безосновательно на счет одной из частных фирм.

И бывшему директору ритуальной службы и его заместителю объявили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (расход чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Им грозит от 7 до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили миллионные хищения на закупке авто для скорой помощи. Организатором схемы оказался чиновник коммунальной организации "Киевмедспецтранс", который привлек к схеме также трех директоров частных предприятий и их бухгалтера. Они покупали транспорт по завышенным ценам, что обошлось бюджету около 6 миллионов гривен.

Также сообщалось, что экс-заместитель председателя Харьковского облсовета разработал схему хищения средств "Укрэнерго" . Вместе с сообщниками он создал три фиктивных фирмы, через которые они получали электроэнергию из Объединенной энергосистемы Украины и продавали конечным потребителям. При этом ни одна фирма не платила "Укрэнерго". Полученные доходы злоумышленники выводили "в тень": речь идет о почти 60 миллионах гривен.

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