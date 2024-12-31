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31 грудня 2024, 17:53

Зеленський призначив нового голову Київської міської військової адміністрації

31 грудня 2024, 17:53
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Тимур Ткаченко
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Президент України Володимир Зеленський замінив голову Київської міської військової адміністрації

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зокрема, указами від 31 січня президент звільнив з посади голови КМВА Сергія Попка та призначив на цю посаду Тимура Ткаченка.

До сьогодні Ткаченко обіймав посаду заступника міністра розвитку громад та територій Україн, однак рішенням уряду він був звільнений з цієї посади 31 грудня.

До призначення у Мінрозвитку з серпня 2023 року працював заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. До того працював у КМДА.

Раніше джерела RegioNews в Офісі президента повідомляли, що Тимур Кравченко претендує на посаду голови КМВА.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що колишній керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін та ексначальник Київської ОВА Руслан Кравченко були призначені Кабміном на нові посади.

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