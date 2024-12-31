Офіс президента готує заміну голови Київської МВА

Тимур Ткаченко

Про це повідомили джерела RegioNews в Офісі президента.

За інформацією нашого співрозмовника, на посаду голови КМВА буде призначено Тимура Ткаченка, який обіймав посаду заступника міністра розвитку громад та територій України. Сьогодні, 31 грудня, рішенням уряду він був звільнений з цієї посади.

До призначення у Мінрозвитку з серпня 2023 року працював заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. До того працював більше двох років був директором Департаменту міського благоустрою КМДА. З січня 2020 по лютий 2021 був начальником управління контролю за благоустроєм Департаменту міського благоустрою КМДА.

Нагадаємо, сьогодні також колишній керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін та ексначальник Київської ОВА Руслан Кравченко призначені урядом на нові посади.

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