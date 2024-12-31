Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации

Тимур Ткаченко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В частности, указами от 31 января президент уволил с должности главы КГВА Сергея Попка и назначил на эту должность Тимура Ткаченко.

До сегодняшнего дня Ткаченко занимал должность заместителя министра развития общин и территорий Украины, однако решением правительства он был уволен с этой должности 31 декабря.

До назначения в Минразвития с августа 2023 работал заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. До этого работал в КГГА.

Ранее источники RegioNews в Офисе президента сообщали, что Тимур Кравченко претендует на должность главы КГВА.

Напомним, ранее также сообщалось, что бывший руководитель Полтавской ОВО Филипп Пронин и экс-начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко были назначены Кабмином на новые должности.

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