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31 декабря 2024, 17:53

Зеленский назначил нового главу Киевской городской военной администрации

31 декабря 2024, 17:53
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Тимур Ткаченко
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Президент Украины Владимир Зеленский заменил главу Киевской городской военной администрации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В частности, указами от 31 января президент уволил с должности главы КГВА Сергея Попка и назначил на эту должность Тимура Ткаченко.

До сегодняшнего дня Ткаченко занимал должность заместителя министра развития общин и территорий Украины, однако решением правительства он был уволен с этой должности 31 декабря.

До назначения в Минразвития с августа 2023 работал заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. До этого работал в КГГА.

Ранее источники RegioNews в Офисе президента сообщали, что Тимур Кравченко претендует на должность главы КГВА.

Напомним, ранее также сообщалось, что бывший руководитель Полтавской ОВО Филипп Пронин и экс-начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко были назначены Кабмином на новые должности.

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